Calcio, spareggio per la C: lo stallo sulla sede prosegue, ipotesi slittamento

BRINDISI - La vicenda ha ormai del surreale. A quattro giorni dalla partita, non si sa ancora dove verrà disputato lo spareggio per la Serie C fra Brindisi Fc e Cavese, in programma domenica prossima (14 maggio). I tentativi di trovare una sede vanno avanti da lunedì, ma ancora non si è trovata una città disposta ad ospitare l’evento. Nella giornata di oggi (mercoledì 10 maggio) si è fatta strada l’ipotesi di Vibo Valentia, sul versante tirrenico della Calabria, dove si trova un impianto con capienza di circa 6mila spettatori. Il comitato interregionale delle Lnd ha valutato con attenzione questa opzione, ma al momento non vi è nulla di definito. Anche questa soluzione, del resto, presenterebbe grosse problematiche di ordine pubblico legate al lungo tratto di strada che migliaia di tifosi di Brindisi e Cava inevitabilmente condividerebbero per raggiungere il capoluogo.

Analoghe criticità di ordine pubblico hanno fatto saltare anche l’ipotesi Matera, il cui sindaco ha negato con risolutezza il nulla osta alla decisione presa ieri dalla Lnd. Tramontata anche la possibilità di Pescara, con ogni probabilità si cercherà una sede nel Sud. Cosenza e Crotone, ad esempio, potrebbero tornare di moda. Ma adesso si pone anche un serio problema di tempistica. Se infatti la riserva non verrà sciolta entro domani mattina, forse potrebbe prendere quota la possibilità di far slittare la partita. Certo, è forte il disappunto delle due tifoserie per come si sta gestendo questa situazione. Non sarebbe stato opportuno che la Lega cominciasse a sondare il terreno a partire dalla scorsa settimana, quando era già estremamente concreta l’ipotesi di uno spareggio? I supporters di Cavese e Brindisi e le due società continuano ad aspettare la fumata bianca.