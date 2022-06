Brindisi Fc, toto ds: Riccardo Di Bari il nome più gettonato

Dopo la separazione con il direttore sportivo Nicola Dionisio e l'arrivo del nuovo direttore generale Pierluigi Valentini, il Brindisi è, appunto, al lavoro per completare i quadri dirigenziali ingaggiando un nuovo ds. Il nome più gettonato che sta rimbalzando nelle ultime ore è quello di Riccardo Di Bari, che ha già ricoperto la carica alla Fidelis Andria; secondo quanto riportato da Antenna Sud, inoltre, ci sarebbe stato un incontro tra lo stesso Di Bari e il presidente Daniele Arigliano. Novità potrebbero arrivare nelle prossime ore; un altro nome in orbita biancazzurra è quello di Francesco Montervino, ex Taranto.

Una volta scelto il profilo giusto per il ruolo di direttore sportivo, il Brindisi andrà a sciogliere il nodo allenatore: Nello Di Costanzo sembra infatti essere un candidato forte per il Taranto che cerca il sostituto di Giuseppe Laterza, ormai prossimo tecnico del Monopoli.