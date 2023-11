Mister Colangelo: il tecnico brindisino che ha scoperto il baby fenomeno del Milan

BRINDISI – Dei calci tirati a una rete gli hanno dato subito un’idea del suo talento. Il tecnico brindisino Piero Colangelo può essere considerato il padre calcistico di Francesco Camarda, baby prodigio del Milan che stasera, a 15 anni e 8 mesi, potrebbe diventare il più giovane esordiente nella storia della Serie A. Colangelo sarà a San Siro insieme al figlio per assistere alla partita fra i rossoneri e la Fiorentina. Camarda partirà certamente dalla panchina. Ma alla luce delle tante defezioni che affliggono il reparto offensivo del Milan, non è poi così remota l’ipotesi di un suo ingresso in campo. “I ragazzi giovani e bravi – assicura Colangelo – devono giocare”.

Sposato con una brindisina, Piero Colangelo oggi è allenatore degli Allievi del 2008 della Lombardia 1, società milanese. Trasferitosi nel capoluogo meneghino decenni fa, è ormai milanese d’adozione, ma il legame con Brindisi è inscindibile. “Ho cominciato a giocare - racconta Gargiulo - con la Cathedral Brindisi del presidente Francesco Gargiulo (noto come ‘Cillo delle bombole’, ndr) negli anni ’70. Ero un difensore centrale a cui piaceva giocare la palla. Non ero uno di quelli che la buttavano in tribuna. Fui selezionato per la rappresentativa regionale che partecipava al torneo delle regioni. Varie società mi cercarono". (Nella foto in basso, Piero Colangelo con la rappresentativa della Guardia di finanza)

Nel 1978 Colangelo ottenne la promozione in Serie D con il Grottaglie. Quell’estate arrivò la chiamata da parte della Brindisi Sport, in C2. “A 21 anni - spiega - partii per il servizio militare e fui trasferito a Milano. Per 40 anni ho indossato la divisa della Guardia di finanza”. Colangelo molla il calcio a livello professionistico, ma continua a giocare con la rappresentativa delle Fiamme Gialle. “Spesso – ricorda – facevamo delle partite contro Milan e Inter. Una volta impressionai Gianni Rivera a tal punto che mi chiese cosa ci facessi nella Guardia di finanza”. (In basso, Piero Colangelo e Gianni Rivera)

Nel 1987 Piero consegue il patentino da allenatore Uefa B ed inizia la sua trafila nelle società calcistiche giovanili della Lombardia. Il primo incontro con Francesco Camarda avviene nel 2014, quando era direttore sportivo dell’Afforese. Colangelo ha raccontato di quel giorno alla Gazzetta dello sport, in un’intervista pubblicata stamattina.

“Con noi - si legge nell’articolo della rosea - si allenava il cugino, piu? grande di tre anni. A bordo campo, dietro la rete c’erano la signora Federica, la mamma di Francesco, e il piccoletto. Notai che Camarda guardava verso il campetto e tirava calci alla rete, senza pallone. Mi avvicinai e dissi: “Percheé non lo facciamo entrare in campo, cosi? può calciare un pallone vero...?”. Rimasi allibito: non mi e? mai capitato di vedere all’opera un calciatore in miniatura. Francesco era più piccolo di tutti gli altri, ma faceva gli stessi esercizi, anche meglio. In 5-6 mesi sarebbe arrivato il Milan”. (In basso, Piero Conalgelo è il primo in piedi da sinistra)

Negli anni a venire, mentre conquistava campionati nazionali e podi con le squadre juniores e allievi di altre società lombarde, Colangelo ha continuato a seguire la sfolgorante ascesa di Camarda nel vivaio del Milan, mantenendo i contatti con la famiglia. “Capita di incrociarci qualche volta – spiega – al supermercato. La settimana scorsa ci siamo incrociati e gli ho fatto le congratulazioni. Ora è più alto di me”.

Alto 184 centimetri, Camarda ha segnato caterve di gol nel settore giovanile, bruciando le tappe. A 15 anni è già in pianta stabile nella Primavera. Ogni domenica si confronta con calciatori anche di quattro anni più grandi. Francesco è stato uno dei più giovani di sempre ad andare a segno nella Youth Champions League. Un gol in rovesciata realizzato contro il Newcastle ha fatto impazzire i tifosi rossoneri, già innamorati del piccolo campione in rampa di lancio. (In basso, Cerchiati in rosso, mister Colangelo e Francesco Camarda, in una foto del 2014)

E a detta di mister Colangelo, bisogna avere il coraggio di puntare sui talenti in erba. “Nel calcio italiano – dichiara – i giovani non vengono adeguatamente valorizzati. E’ una cosa che accade fin da quando ero ragazzino. Invece i ragazzi bravi devono giocare. Per quanto riguarda Camarda, sono i numeri a dire che è forte. Se oggi capiterà l’occasione, mi auguro che possa giocare. Può andare bene o può andare male, ma non importa. In futuro andrà sicuramente bene”.

Il tecnico milanese/brindisino trepiderà in tribuna per il 15enne: “La carriera di questo ragazzo – conclude – è un po’ un’idea della mia carriera che si realizza. Lui riuscirà là dove io non sono riuscito. Lo seguirò con grande emozione”.