Allenatore Virtus Francavilla, possibile una scelta a breve: Villa nome caldo, idea Gorgone

Serie C Girone C

Potrebbero essere questi i giorni giusti per sapere chi sarà l'allenatore della Virtus Francavilla nella prossima stagione. Nelle ultime ore sono balzate diverse opzioni per la panchina, con la scelta della dirigenza che potrebbe arrivare davvero a breve: in tal senso sarebbe stata fatta una prima scrematura, visto che ad esempio Massimo Donati pare essere destinato a restare alla guida del Legnago.

Come già anticipato, quella di Alberto Villa è un'opzione concreta per i biancazzurri. In questo momento, il nome del classe 1979 ha preso quota: lo scorso anno ha guidato la Pergolettese in un campionato positivo, terminato al primo turno dei playoff con la sconfitta per mano del Padova (risultato di 1-0). Villa incarna il profilo che cerca la Virtus, quello di un tecnico emergente in grado di valorizzare i giovani. La società è intrigata dall'affidargli la guida della squadra, anche per il suo passato da calciatore nella Città degli Imperiali (dal 2014 al 2015).

Inoltre, è trapelata l'idea che porta a Giorgio Gorgone, classe 1976: nelle ultime due annate ha guidato la formazione Primavera del Frosinone utilizzando per larghi tratti della sua avventura il 4-3-3. Come Villa ha un passato da viceallenatore, agli ordini di Roberto Stellone nel Frosinone, nel Bari, nel Palermo, nell'Ascoli e nel Palermo.