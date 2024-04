Brindisi calcio: altri sei punti di penalizzazione, ammende e inibizioni

BRINDISI – Arrivano altri sei punti di penalizzazione, multe per due mila euro e cinque mesi di inibizione all’amministratrice del club, Mariachiara Rispoli. Nuova stangata per il Brindisi Fc, destinatario di tre provvedimenti del tribunale federale emessi oggi (23 aprile) dal collegio giudicante presieduto da Carlo Sica.

Una penalizzazione di quattro punti sarà scontata nella stagione corrente. E’ stata inflitta per il ritardo nel pagamento dei contributi federali entro la scadenza di febbraio. Per tale violazione, sono stati inflitti due mesi di ammenda. Salgono quindi a otto i punti di penalizzazione da scontare in questa stagione. Il biancazzurri, già retrocessi (lo sarebbero stati anche senza meno in classifica), scendono a quota 21.

Poi ci sono due punti di penalizzazione da scontare nel corso della prossima stagione agonistica, sempre per inadempienze federali, oltre a tre mesi di inibizione a carico di Mariachiara Rispoli.

Le violazioni contestate hanno comportato anche un’ammenda da milla euro a carico della stessa amministratrice e da mille euro nei confronti della società.

