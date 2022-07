Amichevole Virtus Francavilla-Lecce, le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio rende noto che la prevendita per la gara amichevole tra Virtus Francavilla Calcio e Us Lecce, in programma venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21.00, sarà attiva da mercoledì pomeriggio ore 16.00.

La sede, in via Quinto Ennio 91, osserverà i seguenti orari:

– Mercoledì 20 luglio 2022: dalle ore 16.00 alle ore 20.00

– Giovedì 21 luglio 2022: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

– Venerdì 22 luglio 2022: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00

PER IL SETTORE OSPITI SI ATTENDONO LE COMUNICAZIONI IN MERITO DA PARTE DEL GOS E DELLA QUESTURA DI BRINDISI.

PREZZI:

– TRIBUNA CENTRALE SCOPERTA:

Biglietto Intero: € 10.00 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 5.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

– TRIBUNA CENTRALE COPERTA:

Biglietto Unico: € 10.00 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 5.00 +1.50 € (diritto di prevendita)

– TRIBUNA VIP:

Biglietto Unico: € 15.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 12.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 12.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 12.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

– CURVA SUD:

Biglietto Unico: € 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 5.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 5.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 5.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 4.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

INFINE SI RACCOMANDA, PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’ENTRATA DELLO STADIO, DI RECARSI PRESSO L’IMPIANTO GIÀ A PARTIRE DALLE ORE 19.45

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla