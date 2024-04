"Liberate il Brindisi calcio": ultras tedeschi solidarizzano con la tifoseria brindisina

BRINDISI – “Liberate il Brindisi calcio”. Cosa ci faceva nella curva dello stadio del Paderborn, una scritta più volte esposta al Fanuzzi e per le vie di Brindisi? Lo striscione è stato esibito ieri (sabato 27 aprile) dagli ultras tedeschi, durante una partita casalinga della Bundesliga 2 (la Serie B tedesca). Ma non era la prima volta che la tifoseria d’oltralpe dedicava un pensiero al calcio brindisino. Nella precedente gara casalinga era stato lanciato un “abbraccio forte per gli ultras brindisini” (foto in basso).

Paderborn è una città di circa 148mila abitanti della Renania settentrionale – Vestfalia. La locale squadra di calcio occupa attualmente il settimo posto della Bundes 2, a poche giornate dal termine del campionato. Il gruppo ultras è numeroso e ben organizzato. Nelle scorse settimane, durante un viaggio in Italia, la tifoseria tedesca avrebbe fatto tappa al "Fanuzzi", dove avrebbe familiarizzato con i supporters locali.

I contatti fra le due curve sono andati avanti anche nei mesi successivi, tant’è che nel settore ospiti del settore di Picerno, lo scorso 21 aprile, in occasione di Picerno - Brindisi, c’erano anche alcuni tifosi dell’alta Sassonia, oltre a decine di brindisini. E ieri il nuovo messaggio lanciato agli amici brindisini, dagli spalti dell’Home Deluxe Arena, la casa del Paderborn: “Questa curva non retrocede, liberate il Brindisi calcio”.

Il campionato di Serie C si è chiuso mestamente con la retrocessione dei biancazzurri, mentre fosche nubi si addensano sul futuro del calcio brindisino. Ma la Bundesliga 2 non si è ancora conclusa. E chissà che non capiti di vedere qualche tifoso brindisino mescolato a quelli del Paderborn, in una delle prossime partite.

