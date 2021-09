Ancora una sconfitta per l'Ostuni: il Gallipoli espugna lo stadio Laveneziana

Ancora una sconfitta in campionato per l'Ostuni, che nella seconda giornata del campionato di Eccellenza (girone B), cade contro il Gallipoli tra le mura amiche dello stadio Laveneziana. Nel primo tempo gli uomini allenati da Angelo Serio partono bene, impongono il proprio predominio territoriale ma non riescono a trovare ghiotte occasioni: nel finale di frazione sono gli ospiti a rendersi pericolosi, grazie a Medina che colpisce un palo. Nella ripresa i padroni di casa scendono in campo con un piglio diverso, commettendo qualche distrazione di troppo, e così ne approfitta il Gallipoli. L'attaccante Santomasi, in area di rigore, sigla il vantaggio (72'), poi Manisi raddoppia all'80'. L'Ostuni non si da per vinto e Faccini realizza un calcio di rigore (89'): per l'attaccante è il terzo gol nel giro di pochi giorni dopo la doppietta in Coppa Italia di Eccellenza contro la Virtus Mola. Finisce così, 2-1 per il Gallipoli. Ostuni ancora a quota zero punti in questo torneo