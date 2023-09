Andata primo turno Coppa Italia Eccellenza: i risultati delle squadre brindisine

L'andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza ha sorriso al Mesagne, che al Centro Sportivo Kick off di Cavallino ha superato il San Pietro Vernotico e messo così un mattone importante per la qualificazione alla fase successiva. Cade l'Ostuni allo stadio Laveneziana contro l'Arboris Belli: il 5-2 subito rende tutto complicato in vista della gara di ritorno del 14 settembre, non sono bastate le reti di Asciano e Spinelli che avevano aperto temporaneamente la partita.

Coppa Italia Eccellenza, i risultati dell'andata del primo turno