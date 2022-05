Audace Cerignola-Brindisi, Di Costanzo: "Vogliamo regalare ai tifosi una bella prestazione"

Dopo aver conquistato il traguardo della salvezza nel match di domenica contro la Mariglianese, il Brindisi si appresta ad affrontare il recupero contro l'Audace Cerignola di mercoledì 18 maggio, allo stadio Monterisi (ore 16:00). La gara originariamente si doveva disputare domenica 8 maggio, ma il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ofantina aveva reso impraticabile il campo: sarà una contesa da giocare senza tensione e con tranquillità, al netto della permanenza in Serie D già raggiunta dai biancazzurri. A presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

"Speriamo di vedere un bel gioco da ambo le parti, caldo permettendo, perché non c’è più quella tensione nei giocatori che porta apprensione e talvolta errori tecnici -ha detto Di Costanzo- Le squadre in campo saranno libere dall’assillo del risultato. Hanno raggiunto in anticipo i loro rispettivi obiettivi e, per quanto ci riguarda, non rimane che ringraziare la società e la tifoseria con una bella prestazione.”