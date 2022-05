Audace Cerignola-Brindisi, le info sui biglietti per il settore ospiti

Squadra in casa

Il Brindisi continua a preparare il prossimo delicato impegno, quello contro l'Audace Cerignola (vincitore del campionato) allo stadio Monterisi, alle ore 16:00. Prevista una seduta di allenamento nel pomeriggio di oggi per la formazione guidata dal tecnico Nello Di Costanzo, dopo che ieri hanno svolto una seduta di scarico dedicata ai calciatori scesi in campo contro il Lavello con una partitella a campo ridotto per il resto della squadra. Intanto la società biancazzurra ha reso note le modalità di acquisto dei biglietiti del settore ospiti.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che è possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti per match di Domenica 8 Maggio con l'Audace Cerignola al costo di 10€+1,50€ di prevendita collegandosi al seguente link: https://tinyurl.com/mydhap35