Audace Cerignola-Virtus Francavilla, Calabro: "Ci aspetta una gara intensa, vogliamo vincere"

Serie C Girone C

Il pareggio subito in extremis per mano del Potenza ormai è archiviato. Per la Virtus Francavilla c'è da affrontare il delicato derby pugliese contro l'Audace Cerignola domenica 12 marzo, allo stadio Monterisi (ore 20:30). I biancazzurri puntano a cogliere il terzo risultato utile consecutivo, soprattutto per dare continuità al rendimento in trasferta dopo essersi sbloccati con la vittoria sull'Avellino di due settimane fa; a presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla partita: "Sarà una gara intensa sotto tutti i punti di vista, specialmente sotto quello fisico. L'Audace Cerignola può essere considerata una sorpresa del campionato ma solo perchè è una neopromossa, loro hanno una rosa competitiva. C'è gente che ha fatto la Serie B. All'andata non facemmo un grande partenza, poi giocammo un grande secondo tempo, arrivando a pareggiare. Fu una partita tosta, domani vogliamo vincere per continuare il trend positivo sia a livello di prestazioni che di risultati".

Sulle condizioni della squadra: "Patierno sta facendo tutto per esserci, sta stringendo i denti. Rispetto a Malcore è un giocatore diverso, entrambi possono ambire anche a fare la Serie B. Patierno alterna il saper giocare con la squadra che attaccare lo spazio. Per il resto sono out Karlsson e Cardoselli, oltre a Di Marco. Prinelli? A livello di caratteristiche tecniche può essere il sostituto di Cardoselli, ma ha bisogno ancora di fare qualche step in allenamento".