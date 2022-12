Molfetta-Brindisi, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

SSD Brindisi comunica che è possibile acquistare i biglietti per assistere al match Molfetta-Brindisi in programma Domenica 4 Dicembre alle ore 14.30 presso lo Stadio “Poli” di Molfetta sul sito https://tinyurl.com/5fw72nth .

I ticket avranno un costo di 8 euro per il biglietto intero, mentre il ridotto per donne e under16 avrà un costo di 5 euro. Domenica i biglietti saranno acquistabili anche presso i botteghini del settore ospiti dello Stadio “Poli”.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi