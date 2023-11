Virtus: la difficile sfida contro l'Avellino per uscire dal momento no

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Contro la corazzata Avellino oggi pomeriggio la Virtus Francavilla proverà a ripartire dopo quattro sconfitte consecutive. La sfida che si disputerà allo stadio Partenio-Lombardi (alle ore 18:30) però si preannuncia ostico, visto che i biancoverdi, attrezzati per vincere il campionato, sono in un gran periodo di forma con cinque vittorie consecutive condite da undici reti segnate e due subite. Nell'ultimo turno la formazione allenata da Michele Pazienza ha battuto per 2-0 il Catania, mentre la Virtus è stata sconfitta in extremis dal Taranto (1-2).

Lo stadio campano sarà sold-out. Ad arbitrare la partita sarà Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini della sezione di Prato e Manuel Marchese della sezione di Pavia; il quarto uomo Giuseppe Lascaro della sezione di Matera.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2. Ghidotti in porta, al centro della retroguardia affiancato da Cancellotti e Mulé; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Ricciardi e Falbo mentre in mezzo al campo Pezzella dovrebbe essere supportato da Valera (che agira in fase di possesso agirà da trequartista) e Palmiero. La coppia d'attacco vedrà Sgarbi al fianco di uno tra Marconi, favorito, e Gori. Indisponibili Benedetti, Thiago Cionek, Rigione, Tito e il grande ex Patierno.

Anologo modulo per la formazione allenata da Alberto Villa. L'ex Forte in porta, difesa formata ancora dal trio Accardi, Gavazzi e Monteagudo; a centrocampo potrebbe rivedersi Risolo dall'inizio, con Izzillo e Macca come interni mentre sulle corsie esterne a questo punto dovrebbero tornarci Di Marco (a destra) e Biondi (a sinistra). Davanti spazio a a Giovinco ed Artistico. Non sarà ancora arruorabile Fornito, che come puntualizzato da Villa rientrerà tra circa due settimane.

Avellino-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulé; Ricciardi, Varela, Pezzella, Palmiero, Falbo; Sgarbi, Marconi. All. Pazienza.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Di Marco, Izzillo, Risolo, Macca, Biondi; Giovinco, Artistico. All.Villa.