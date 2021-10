Avellino-Virtus Francavilla, Taurino: "Per noi è una prova di maturità, servirà un'impresa"

Il tecnico dei biancazzurri ha presentato la sfida dello stadio Partenio-Lombardi in programma sabato 9 ottobre e valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C (ore 17:30)

Anticipo di campionato per la Virtus Francavilla, che sarà impegnata sabato 9 ottobre nel match valevole per l'ottava giornata di Serie C, girone C, allo stadio Partenio-Lombardi contro l'Avellino (ore 17:30). I biancazzurri vogliono continuare a seguire la strada intrapresa nelle ultime settimane, dove sono arrivati tre risultati utili consecutivi. Il tecnico Roberto Taurino ha presentato la partita nella conferenza stampa di vigilia.

Sull'avversario: "Finora l'Avellino ha incontrato qualche difficoltà, è vero, però è una squadra molto attrezzata che alla fine farà un campionato di vertice. Può arrivare tra le prime tre in classifica. Ci aspetta una prova di maturità importante, non dovremo farci intimidire da una squadra che partirà sicuramente con aggressività e che non sottovaluterà la partita. Dobbiamo compiere un'impresa in modo da porter ottenere un buon risultato".

Sulla fase difensiva: "La Virtus Francavilla ha subito poco in questa parte di stagione, diciamo che dobbiamo continuare ad avere questo approccio. La volontà di non prendere gol deve coinvolgere tutta la squadra, gli attaccanti devono essere i primi difensori andando a pressare gli avversari, così come i difensori devono avviare l'azione per fare arrivare il pallone alle punte".

Sulle condizioni della squadra: "Ci sono stati degli acciacchi e qualche strascico, ma sono cose gestibili. Col recupero di Perez abbiamo un giocatore di grande esperienza, che porta entusiasmo e determina con la sua presenza lo stato mentale di tutta la squadra. Stiamo recuperando anche Tulissi, un giocatore capace di fornire soluzioni diverse alla nostra manovra".