Avellino-Virtus Francavilla, Villa: "Dobbiamo giocare con cattiveria, i dettagli saranno importanti"

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Dopo quattro sconfitte di fila la Virtus Francavilla vuole ripartire, anche se per sabato 4 novembre è fissato un match ad alto coefficiente di difficoltà: i biancazzurri infatti dovranno affrontare l'Avellino tra le mura dello stadio Partenio-Lombardi (calcio d'inizio alle ore 18:30). I biancazzurri dovranno mettere tutto quello che hanno a disposizione per portare a casa dei punti e iniziare ad uscire da un momento non facile; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Alberto Villa.

Sulla gara. "A mio avviso l'Avellino è la squadra più forte del campionato, non è un impegno semplice. Dobbiamo essere attenti anche sulle minime cose, non si può sbagliare su alcuni piccoli aspetti. Contro il Taranto abbiamo fornito una grande prestazione, l'obiettivo è continuare sulla stessa strada mantenendo la stessa cattiveria agonistica. Loro sono una squadra completa, hanno giocatori che possono adattarsi anche in ruoli diversi rispetto ai propri. La cosa più importante è la prestazione".

Sulle condizioni della squadra: "Non ci sono altre defezioni, non ci sarà solo Fornito che ne avrà per altri dieci-quindici giorni. A livello di intensità la cosa fondamentale è partire sempre forte e capire quando è il momento giusto di rallentare e tenere il pallone. Non siamo una squadra che ha la tecnica per gestire le varie situazioni".

Su un possibile cambio modulo: "Devo fare innanzitutto un elogio ai ragazzi, che hanno alzato la testa e mostrato carattere dopo questi risultati. In questo momento no ci sanno girando a favore gli episodi. Un cambio di assetto? Si pensa a tutto, perché si dorme poco. Noi abbiamo delle certezze che sono l'intensità e il nostro modo di difendere, dobbiamo lavorare su queste cose. A volte quando si fanno dei cambiamenti il rischio è di creare confusione".