Bari-Virtus Francavilla, Taurino: "Questa partita è un regalo per i nostri sforzi, dobbiamo puntare sulle nostre idee "

Serie C Girone C

Tutto pronto per l'attesissimo derby pugliese tra Bari e Virtus Francavilla, fissato per sabato 5 marzo allo stadio San Nicola (ore 17:30). Un vero e proprio scontro al vertice, coi biancazzurri che hanno l'obiettivo di coronare al meglio un cammino straordinario che li ha portati ad occupare il terzo posto in classifica, regalandosi diverse soddisfazioni contro formazioni blasonate come Avellino e Palermo: il club della Città degli Imperiali insomma non vuole fermarsi qui, per proseguire nel suo sogno A presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sulla partita: "Contavamo di guadagnarci un posto ai playoff, nessuno si aspettava di fare un percorso di questa portata. I ragazzi sono stati straordinari nell'andata oltre, ora andiamo a giocare una partita che è un regalo per gli sforzi fatti. I punti che abbiamo fatto nel mese di febbraio sono qualcosa di straordinario, per le condizioni in cui eravamo. I ragazzi sono stati bravi. Sono convito che avremo le energie per fare una gara ad alta intensità. Il Bari è la squadra più forte del campionato, ha calciatori di personalità. Ci aspetta una partita tosta, noi dobbiamo fare la nostra partita mettendoci grande umiltà in fase di non possesso. Quando avremo la palla dobbiamo avere il coraggio di puntare sulle nostre idee".

Sulle condizioni della squadra: "Non siamo fortunati, ogni settimana perdiamo pezzi. Caporale quasi sicuramente non ce la farà, Perez forse sì anche se non avrà i 90' nelle gambe. Ci potrà dare una mano. Abbiamo perso Tchetchoua, è un'assenza pesante per i nostri equilibri, a gara in corso ci può dare diverse soluzioni".