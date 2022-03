Bari-Virtus Francavilla, il doppio ex Fracchiolla: "Gara in cui può succedere di tutto. Questa Virtus è la più bella di sempre"

L'attuale direttore sportivo del Lecco, doppio ex delle due formazioni, ha parlato del derby pugliese valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programmo sabato 5 marzo allo stadio San Nicola. Calcio d'inizio alle ore 17:30