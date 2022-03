Bari-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: confermato il tridente per i biancazzurri

Serie C Girone C

Un derby pugliese che vale tanto. Bari e e Virtus Francavilla si affronteranno oggi allo stadio San Nicola, ore 17:30, in quello che è da considerarsi un autentico scontro diretto: i galletti, primi in classifica, sono reduci dal pareggio in un altro derby, quello di Foggia, ed intendono blindare la vetta per compiere un iniziale passo verso la promozione in Serie B; i biancazzurri invece stanno vivendo un autentico momento d'oro e, dopo aver battuto nello scorso weekend il Palermo, hanno l'obiettivo di sfatare il tabù dello stadio barese e proseguire nel loro sogno.

Pronto il 4-3-1-2 per gli uomini guidati da Michele Mignani. In porta Frattali, protetto dalla coppia di centrali difensivi formata da GIgliotti e Terranova; a destra dovrebbe invece trovare spazio Belli. Per quanto riguarda il centrocampo, D'Errico va verso un'altra maglia da titolare, mentre sulla trequarti c'è il duello tra Mallamo e Botta, col primo che potrebbe spuntarla. In avanti il tandem Cheddira-Antenucci.

Il tecnico Roberto Taurino è pronto a confermare il 3-4-3. Nobile tra i pali, mentre in difesa Delvino potrebbe esserci ancora spazio per Delvino al fianco di Idda e Miceli. A centrocampo, al fianco di Toscano, è apertissimo il ballottaggio tra Franco (in leggero vantaggio) e Prezioso; Patierno, nel ruolo di centravanti, sarà affiancato ai lati da Mastropietro e Maiorino, rispettivamente a destra e a sinistra.

Bari-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2); Frattali; Belli, Gigliotti, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, D'Errico; Mallamo; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Toscano, Franco, Ingrosso; Mastropietro, Patierno, Maiorino. All.Taurino.