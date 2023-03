Barletta-Brindisi, trasferta vietata per i tifosi biancazzurri

Squadra in casa

Squadra in casa Barletta

SSD Brindisi comunica che il Prefetto della BAT ha vietato la vendita dei biglietti del Settore Ospiti per il match di Barletta in programma per Mercoledì 15 Marzo alle ore 14.30 che si disputerà presso lo Stadio "Puttilli".

Il club registra con dispiacere e disappunto il divieto della trasferta per i propri tifosi, ritenendo infatti questo l’ennesimo episodio sfavorevole alle sorti del sodalizio biancazzurro e che ancora una volta penalizza i suoi appassionati supporters.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi