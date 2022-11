Battuta d'arresto per la Virtus Francavilla: il Monopoli passa nel derby

Serie C Girone C

Dopo la vittoria nel derby contro il Taranto, la Virtus Francavilla cade in un altro duello di fronte ad una compagine pugliese: allo stadio Veneziani i biancazzurri sono stati battuti per 1-0 dal Monopoli. Nel primo tempo gli ospiti si sono ressi pericolosi con Patierno e Cisco, tenendo bene il campo e non rischiando quasi nulla nel secondo tempo. All'85' però una disattenzione difensiva ha permesso a Falbo di insaccare di testa il cross di Simeri; nel finale il forcing non ha portato i frutti sperati, Maiorino ha sfiorato il pari direttamente da calcio di punizione. La Virtus Francavilla, ancora a secco di vittorie in trasferta, rimane così ferma a quota 16 punti.

Monopoli-Virtus Francavilla, il tabellino

RETI: 40’st Falbo

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Vettorel; Fornasier, Drudi, Pinto; Viteritti, Hamlili(14’st Manzari) De Risio(21’ Vassallo), Bussaglia(37’st Piarulli), Dibenedetto(14’st Falbo); Starita, Montini(14’st Simeri). All.: Pancaro. A disp.: Nocchi, Iurino; Rolando, Radicchio, Corti, Fella.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-2-1): Avella; Solcia(23’st Pierno), Idda, Miceli, Caporale(42’st Enyan); Di Marco(44’st Ejesi), Risolo(42’st Perez), Mastropietro(23’ Cardoselli); Cisco, Maiorino; Patierno. All.: Calabro. A disp.: Negro; Romagnoli, Giorno, Carella, Macca, Ekuban, Demirdjian, Minelli.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. Assistenti: Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Veronica Vettorel di Latina. IV: Andrea Ancora di Roma 1.

Ammoniti: Vassallo(M); Di Marco, Solcia, Maiorino(F). Espulsi: -.

Note: recupero 2’ p.t., 4’ s.t; angoli 5-3; divisa bianca per il Monopoli, nera per il Francavilla. Spettatori totali 1553 di cui 816 abbonati e 84 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli