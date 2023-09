Benevento-Virtus Francavilla, le ultime sulle formazioni: Artistico-Polidori in attacco per i biancazzurri

Serie C Girone C

Monday night affascinante per la Virtus Francavilla, che stasera sarà di scena allo stadio Vigorito: l'appuntamento della seconda giornata del campionato di Serie C, girone C, vedrà come avversario il Benevento (calcio d'inizio alle ore 20:45). Alla vigilia il tecnico Alberto Villa ha predicato coraggio ed entusiasmo in vista di una partita impegnativa, contro una delle formazioni costruite per lottare ai vertici del torneo. I biancazzurri, nella prima partita, sono stati battuti dal Picerno per 1-0; un ko dunque, come quello dei campani patito la scorsa settimana in casa della Turris (risultato di 3-1).

Per quel che riguarda le formazioni che scenderanno in campo, il Benevento potrebbe utilizzare il 3-5-2. Paleari in porta, con Berra, Capellini e Pastina a comporre la retroguardia; sulle corsie esterne, a destra e a sinistra, agiranno El Kaouakabi e Benedetti, mentre in mezzo, al fianco di Kubica, ci saranno Simonetti e Pinato. Marotta e Ferrante formeranno la coppia di attacco.

Analogo modulo per la VIrtus. Forte in porta, il trio Accardi, Gavazzi e Monteagudo in difesa; in cabina di regia potrebbe esserci il debutto dal primo minuto di Fornito, coadiuvato da Di Marco e Macca. Carella e Nicoli invece dovrebbero essere confermati sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra. Capitolo attacco: Aritstico e Polidori guideranno il reparto, con Giovinco pronto a subentrare. Prima convocazione in biancazzurro per il neoarrivato Kevin Biondi.

Benevento-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; El Kaouakabi, Simonetti, Kubica, Pinato, Benedetti; Marotta, Ferrante. All.Andreoletti.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Di Marco, Fornito, Macca, Nicoli; Artistico, Polidori. All. Villa.