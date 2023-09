Benevento-Virtus Francavilla, Villa: "Dobbiamo avere il coraggio e l'entusiasmo di chi vuole mettersi in mostra"

Serie C Girone C

Prima trasferta stagionale per la Virtus Francavilla, pronta ad affrontare allo stadio Vigorito il Benevento, una delle squadre attrezzate per la vittoria del campionato. Fischio d'inizio fissato per lunedì 11 settembre, alle ore 20:45. Reduci dal ko interno contro il Picerno, i biancazzurri proverannoa strapparsi una bella soddisfazione iniziando a muovere la classifica; si preannuncia però, come già accennato, un match difficile. A presentarlo nella conferenza stampa di vigilia è stato il tecnico Alberto Villa.

Sull'avversario: “Sarà una partita difficile contro una grande squadra, in uno stadio importante. Bisognerà avere l'entusiasmo di chi vuole farsi vedere in una partita così. Bisogna avere il coraggio di volersi misurare con una squadra di questa caratura. Mi aspetto un Benevento che partirà molto forte, è una formazione attrezzata per vincere il campionato, dobbiamo sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Il nostro obiettivo è creare le situazioni che abbiamo preparato. Vogliamo portare a casa un risultato positivo ”.

Sulle possibili scelte di formazione: "Zuppel e Artistico possono giocare assieme, dobbiamo tenere conto che molti giocatori sono arrivati da poco e devono amalgamarsi con il resto del gruppo. Di Marco come quinto a destra? È una soluzione, può fare quel ruolo. Mi riservo qualche ora per compiere alcune scelte".

Sull'ultimo arrivato in squadra, Kevin Biondi: "Kevin può fare tre-quattro ruoli, anche la seconda punta. Lui si sa adattare molto bene, l'ha dimostrato nel corso degli anni. Ha bisogno di mettere su dei minuti, è arrivato da poco. Ma si è presentato bene, è molto professionale".

Su come affrontare le trasferte: "In trasferta serve coraggio, organizzazione e spirito di sacrificio. Ma soprattutto l'atteggiamento, deve essere lo stesso di quello che si mostrerà in casa. Non si può rimanere in una sola metà campo, che sia quella difensiva o quella offensiva, bisogna leggere le due fasi.