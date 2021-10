Brindisi calcio: biglietti a 5 euro per la partita contro il San Giorgio

BRINDISI - In occasione del turno infrasettimanale contro il San Giorgio in programma domani (mercoledì 20 ottobre), alle ore 15, il Brindisi Calcio ha deciso di chiamare a raccolta i propri tifosi: i biglietti per l'accesso ad ogni singolo settore del Fanuzzi saranno messi in vendita al costo simbolico di 5 euro, all’insegna dello slogan “Il Brindisi chiama chi ama il Brindisi”.

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso il centro scommesse Betitaly di Via Andrea Bafile 37, presso lo Store l'Aspirapolvere di Via Aldo Moro 127 e presso l'edicola Falco di Via Conserva. Si ricorda inoltre che domani, dalle ore 13, saranno aperti anche i botteghini del Fanuzzi.

Info generali

Ingresso Gratuito per i portatori di Handicap e per il loro accompagnatore; Ingresso gratuito per gli U10 accompagnati da un adulto in possesso del biglietto;

Info utili per i tifosi

Premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso; raggiungere lo stadio in anticipo per evitare lunghe code davanti ai varchi d’accesso e ai botteghini; rispettare le norme in materia di contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19 attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo.

Si ricorda che l'accesso al "Fanuzzi" sarà riservato ai soli possessori del Green Pass o a chi ha effettuato il tampone nelle ultime 48 ore.