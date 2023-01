Serie D: la partita Bitonto-Brindisi in campo neutro e a porte chiuse

BRINDISI- La partita Bitonto-Brindisi, in programma per domenica 15 gennaio alle ore 14.30, valevole per la diciannovesima giornata di campionato di Serie D girone H, sarà disputata presso il campo “Rossiello” di Via del Petto di Bitonto per indisponibilità del “Città degli Ulivi”. Come da disposizioni inviate dalla Lega Nazionale Dilettanti la gara sarà disputata a porte chiuse.