Brindisi-Afragolese, le info sulla prevendita dei biglietti

SSD Brindisi comunica che da questo pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al match con l’Afragolese, in programma per Domenica 30 Ottobre alle ore 14.30, valido per il nono turno del Campionato di Serie D, Girone H.

Di seguito tutte le info:

Curva: 9 euro;

Gradinata: 12 euro;

Tribuna Laterale Est ed Ovest: 15 euro;

Under 15 e over 70, tutti i settori: 5 euro;

Under 10: gratuito;

Family ticket: 1 genitore + 1 figlio under15, 12 euro in Gradinata.

A tutti i ticket emessi verrà applicato il diritto di prevendita pari a 1,5 euro.

I biglietti si potranno acquistare presso i seguenti punti vendita:

- Brindisi Play Store di Viale Commenda 53.

- Edicola De Falco di via Conserva.

- L'Hospitale del Turista, Via S. Giovanni al Sepolcro 19.

- L'aspirapolvere di Via Aldo Moro 127.

- Gdn Soccorso Bollette di Via Cappuccini 69.

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati in prevendita online sul sito https://tinyurl.com/2j8n8j6s al costo di 9€ più 1,50€ di diritti di prevendita dalle 17.00 della giornata odierna fino alle 19.00 di Sabato 29 Ottobre, mentre il giorno della gara potranno essere acquistati dalle ore 13.00 presso il botteghino ospiti dello stadio “Fanuzzi”.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi