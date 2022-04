Brindisi al lavoro in vista di Nardò: uno scontro diretto da non sbagliare

Dopo la sconfitta subita in rimonta contro la Casertana, per il Brindisi è il momento di concentrarsi verso il prossimo fondamentale impegno: i biancazzurri, domenica 24 aprile, saranno di scena allo stadio Giovanni Paolo II per affrontare il Nardò, in quello che è da considerarsi un autentico scontro diretto per la salvezza. I salentini, reduci dalla roboante vittoria in trasferta sul campo del Rotonda (5-2), in classifica hanno 34 punti e si trovano a 6 lunghezze dal Brindisi.

La squadra, sotto la guida del tecnico Nello Di Costanzo, ha iniziato a preparare la partita. Nel pomeriggio di ieri, durante la seduta di allenamento, è stato svolto del lavoro di natura atletica seguito da alcuni esercizi legati al possesso palla; alla fine sono state disputate delle partite a campo ridotto.