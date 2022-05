Brindisi, al lavoro verso il Lavello: calcio d'inizio fissato per le 16:30

Continua a lavorare il Brindisi in vista del prossimo impegno in campionato, quello contro il Lavello di mercoledì 4 maggio che aprirà l'ultimo mese di regular season, fondamentale per raggiungere l'obiettivo salvezzo. I biancazzurri, nella giornata di ieri, si sono allenati in mattinata svolgendo esercizi di natura atletica nella prima parte per poi concludere la sessione con delle partite a campo ridotto. Ed intanto il match che si svolgerà allo stadio Fanuzzi ha subito una variazione di orario: il calcio d'inizio, fissato per le 15:00, è stato posticipato alle ore 16:30.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficialI:

SSD Brindisi comunica che il match Brindisi-Lavello di Mercoledì 4 Maggio, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie D girone H, si disputerà alle ore 16.30.