Brindisi Fc: ammenda economica ed altri 6 punti di penalizzazione

BRINDISI - Nella seduta di oggi, 11 luglio, la sezione Discilpinare del Tribunale federale nazionale si è riunito per deliberare sul deferimento proposto dal procuratore federale nei confronti del Brindisi Fc. Dopo aver esaminato i dettagli del caso, il Tribunale ha disposto di irrogare una sanzione di quattro mesi di inibizione alla signora Mariachiara Rispoli, ex amministratrice del club, mentre alla società ulteriori sei punti di penalizzazione che si aggiungono ai sei definitivi già inflitti, oltre a un’ammenda di duemila euro.

In totale i procedimenti deliberati oggi dal Tribunale sono stati due: uno per il mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati (penalizzazione di 2 punti) e l'altro per il mancato pagamento di ritenute Irpef e contributi Inps e fondo di fine carriera (penalizzazione di 6 punti).

"Attendiamo le motivazioni - ha detto il presidente del Brindisi Football Club, Giuseppe Roma -, quindi valuteremo il ricorso contro la decisione del Tribunale Federale argomentando soprattutto le prerogative della nuova società, il deposito della domanda di iscrizione e la chiusura di tutte le vertenze pendenti con i vecchi tesserati. Spero abbia un peso la nuova veste societaria. Non ci sono più fantasmi ma una proprietà che vuole percorrere una strada virtuosa e non più in salita. Desideriamo fortemente guardare al futuro, chiudere i conti con il recente passato e regalare ai tifosi la magia e il piacere di un Fanuzzi di nuovo pieno e in festa. Non lesiniamo energie e siamo motivati a continuare nell’idea che il lavoro e la professionalità daranno presto i risultati che ci aspettiamo. I nostri tifosi devono rimanere al centro e al fianco: abbiamo bisogno che siano loro i primi protagonisti e artefici di questa rinascita"

