Brindisi, arriva un under davanti: ingaggiato Bogdan Stauciuc

Arriva un under per l'attacco del Brindisi: i biancazzurri hanno infatti ingaggiato Bogdan Stauciuc, punta che nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia della Virtus Matino realizzando 3 gol e servendo 4 assist in 18 presenze. Precedentemente il classe 2002 ha militato nel Castellaneta (2 reti in 12 presenze nel girone B dell'Eccellenza pugliese) e nel Montevarchi, con cui ha raccolto 4 presenze nel corso del 2020/2021.

Brindisi, ecco Bogdan Stauciuc: il comunicato ufficiale

SSD Brindisi comunica di aver tesserato Bogdan Stauciuc, attaccante romeno classe 2002 che nella passata stagione ha vestito la maglia della Virtus Matino. Con un passato nelle giovanili del Torino, Stauciuc ha giocato anche tra le fila di Castellaneta, Tuttocuoio e Montevarchi.