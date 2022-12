Brindisi atteso dal big match contro il Nardò: ecco come andò il precedente della scorsa stagione

Squadra in casa

Brindisi FC

Scontro al vertice in vista per il Brindisi. I biancazzurri, reduci da due vittorie di fila ottenute contro Puteolana e Molfetta, domenica 11 dicembre ospiteranno al Fanuzzi il Nardò (calcio d'inizio alle ore 15:00). Si tratta di un duello rispettivamente tra la quarta e la terza in classifica, un match che potrebbe ridisegnare la classifca a seconda dal risultato che ne uscirà. Nota a margine: i granata, al momento, restano l'unica squadra del girone H ancora imbattuta.

Le due formazioni si sono sfidate tra le mura dello stadio adriatico praticamente un anno fa, l'8 dicembre 2021 (quindicesima giornata). Brindisi e Nardò maturarono un 1-1: ad aprire le danze fu il gol dei padroni di casa a firma di Alessio Esposito al 5', gli ospiti replicarono quasi subito grazie a Christian Mariano (16').