Ko col Cerignola, Arigliano: "Poco da commentare, riconosciamo i meriti dell'avversario"

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Nella prima uscita ufficiale del 2022, il Brindisi è stato travolto per 4-0 dall'Audace Cerignola, nel match valevole per il recupero dela diciassettesima giornata del campionato di Serie D, girone H. A parlare nel post-partita è stato il presidente dei biancazzurri Daniele Arigliano.

Sulla partita: "C'è poco da commentare, è stata una partita iniziata male. Dobbiamo riconoscere l'alto valore tecnico dei nostri avversari. La formazione iniziale? La regola degli under ha un po' condizionato le scelte, tra covid ed infortuni è un momento delicato per noi. Ko pesante per il morale? Si, ma obbliga ora la squadra a fare una prestazione importante col Matino, sono finite le scuse. Ha ragione la Curva quando chiede maggiore impegno".

Sulla squadra: "Abbiamo fatto tutto il possibile sul mercato, ora la palla passa alla squadra, dobbiamo macinare punti. Ci auguriamo che non ci siano turni infrasettimanali per poter lavorare con maggiore serenità".