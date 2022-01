Brindisi-Cerignola, Di Costanzo: "Stiamo bene, la squadra può dare qualcosa in più in casa"

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Tutto pronto per il ritorno in campo del Brindisi: la squadra biancazzurra, prima della ripresa del campionato fissata il 23 gennaio, dovrà disputare mercoledì 19 gennaio il recupero della diciassettesima giornata del girone H della Serie D contro l'Audace Cerignola (allo stadio Fanuzzi, ore 14:30). A presentare la gara è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sulle condizioni della squadra: “La squadra sta bene, i nuovi arrivati si sono inseriti subito bene nel gruppo perché i giocatori più esperti che avevamo gli hanno messi immediatamente a loro agio".

Sul ritorno nello stadio amico: "Finalmente torniamo al Fanuzzi dopo tanto tempo, per i giocatori è una cosa molto importante perché sul nostro campo, sebbene noi non ci si allena, con i tifosi che spingono, la squadra potrà dare qualcosa in più.”