Brindisi-Audace Cerignola, le indicazioni per accedere allo stadio Fanuzzi

Di seguito il comunicato del Brindisi riguardo le disposizioni per accedere allo stadio Fanuzzi in vista del match contro l'Audace Cerignola, valevole per il recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Il match si terrà mercoledì 19 gennaio, alle ore 14:30.

In relazione al match di domani pomeriggio contro il Cerignola, SSD Brindisi ricorda ai tifosi che è obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 per l'accesso al Fanuzzi. Si fa presente inoltre che sarà necessario esibire agli addetti alla sicurezza presenti all'ingresso del Super Green Pass. Si raccomanda all’utenza il rigoroso rispetto della suddetta prescrizione al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla legge per i casi di violazione delle norme comportamentali finalizzate alla prevenzione della diffusione della pandemia da virus Covid-19.