Brindisi, le info sui biglietti già acquistati per la gara contro l'Audace Cerignola

I biglietti già acquistati per il match tra Brindisi e Audace Cerignola saranno validi per la partita che verrà recuperata mercoledì 19 gennaio allo stadio Fanuzzi (ore 14:30). Questo quanto reso noto dalla società biancazzurra. La gara era inizialmente fissata per domenica 19 dicembre ma poi è stata rinviata a causa di alcuni casi di positività riscontrati nella squadra ofantina.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica ai tifosi già in possesso del biglietto per il match con l’Audace Cerignola che il ticket in loro possesso sarà regolarmente valido per il recupero previsto per Mercoledì 19 Gennaio alle 14.30.