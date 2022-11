Brindisi-Barletta: 500 biglietti per la tifoseria ospite

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

SSD Brindisi comunica che, in seguito alla riunione tecnica svoltasi questa mattina tra i due club e gli organi di sicurezza competenti, è stata disposta la vendita di n. 500 biglietti per il settore ospiti per il match Brindisi-Barletta di Domenica 13 Novembre che si disputerà presso lo stadio “Franco Fanuzzi” alle ore 15.00.

I ticket saranno in vendita online da questo pomeriggio sul circuito Vivaticket e presso i seguenti punti vendita, previa esibizione del documento d’identità:

Bar Ricevitoria Arcobaleno | via Manfredi, 73

Tabaccheria Lionetti | via degli Ulivi, 37-39-41

Goldbet Barletta Piazza Aldo Moro 23

Ludiv Club Via ferdinando d'Aragona 179/181/183 Barletta

La prevendita sarà aperta dalle 17.00 di oggi fino alle 19.00 di Sabato 12 Novembre.

I biglietti saranno nominativi e avranno un costo di 9€+ diritti di prevendita.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi