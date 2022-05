Brindisi: biglietti della Curva al costo di 5 euro contro la Mariglianese

In attesa di sapere quando verrà recuperata la gara contro l'Audace Cerignola, rinviata a causa del nubifragio che ha reso impraticabile il terreno dello stadio Monterisi, il Brindisi è già proiettato verso il prossimo impegno. Domenica 15 maggio, allo stadio Fanuzzi, arriverà la Mariglianese in un autentico scontro diretto per la salvezza: vincendo, i biancazzurri guadagnerebbero la permanenza in Serie D. Per questo motivo la società sta chiamando a raccolta i tifosi, che potranno acquistare i biglietti per la Curva Sud al costo di 5 euro.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali;

SSD Brindisi comunica che in occasione del match di domenica prossima contro la Mariglianese il biglietto per accedere in Curva Sud avrà un costo pari a 5 euro.