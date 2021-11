Brindisi, Di Costanzo: "Contro il Bisceglie siamo pronti a dare tutto"

Il Brindisi Sarà di scena allo stadio Comunale di Statte, dove affronterà il Bisceglie nel match della tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone H (la gara si disputerà a porte chiuse, alle ore 14:30). I biancazzurri, attualmente ultimi in classifica a quota 3 punti, cercano la prima gioia stagione. A presentare la partita ci ha pensato il tecnico Nello Di Costanzo: "La lontananza dal Fanuzzi e dai nostri tifosi non ci aiuta, ma noi stiamo lavorando affinché anche in un’atmosfera, peraltro già vissuta durante il periodo del Covid, un po’ asettica si riesca a mantenere una concentrazione, un livello di aggressività ottimale. Ci dispiace per i nostri tifosi, perché abbiamo bisogno di loro e perché senz’altro con l’incitamento che danno a questi ragazzi avremmo avuto qualcosa in più, ma faremo di necessità virtù e la squadra darà tutto in campo per regalare una prestazione e un grande risultato sia a loro che alla società".

Sugli impegni futuri della squadra: "Nelle prossime quattro settimane avremo tutte partite ravvicinate con turni infrasettimanali e sarà un percorso in cui vogliamo dimostrare che siamo quelli di queste ultime partite con in più risultati importanti. Avevamo fatto due risultati utili consecutivi prima di questo stop, onestamente e oggettivamente immeritato, e quindi vogliamo arrivare a Natale con un po’ di punti, in modo tale che quando riprenderemo con l’anno nuovo avremo una fiducia ancora maggiore".

Sulle prospettive del gruppo in vista del proseguimento dell'annata: "Il gruppo è vivo, conscio delle proprie qualità, della propria crescita che sta effettuando, quindi da un punto di vista motivazionale io sono convinto che non avremo nessun tipo di problema perché tutti sono consapevoli che stiamo facendo davvero delle grosse prestazioni, ma ci manca qualcosina per portare a casa il risultato importante; prima o poi si sfaterà questo tabù.”