Brindisi-Bitonto, le info sulla prevendita dei biglietti

Squadra in casa Brindisi FC

SSD Brindisi comunica che da questa mattina alle ore 9.30 sarà attiva la prevendita per l'acquisto dei biglietti relativi al match con il Bitonto di Domenica 11 Settembre che si terrà presso lo stadio "Fanuzzi" alle ore 15.00, valido per la seconda giornata del Girone H del Campionato Nazionale di Serie D.

I ticket si potranno acquistare presso i seguenti punti vendita:

-Brindisi Play Store di Viale Commenda 53.

-Edicola De Falco di via Conserva.

- L'aspirapolvere di Via Aldo Moro 127.

- Gdn Soccorso Bollette di Via Cappuccini 69.

Di seguito i prezzi dei biglietti:

Curva: 9 euro;

Gradinata: 12 euro;

Tribuna Laterale Est ed Ovest: 15 euro;

Under 15 e over 70, tutti i settori: 5 euro;

Under 10: gratuito;

A tutti i ticket emessi verrà applicato il diritto di prevendita pari a 1,5 euro.

Le informazioni relative al settore ospiti verranno fornite nel corso delle prossime ore.

Per il match di domenica non è prevista alcuna diretta televisiva.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi