Brindisi, ecco i calciatori con il minutaggio più alto nella stagione 2021/2022

Di tutti i calciatori scesi in campo nella stagione del Brindisi, tra campionato e coppa Italia di Serie D, 4 hanno superato la quota di 2000' di impiego. A guidare la classifica ad hoc è il difensore centrale Michele Spinelli con 2929' guadagnati in 38 presenze totali, seguito dal centrocampista Marian Galdean utilizzato per 2771' in 31 partite. 2464' in 32 gare per Ismaila Badje, poi c'è Alessio Esposito, che ha giocato 2355' (34 presenze).

A chiudere la top 5 è il jolly offensivo MIchele Silvestro: il classe 1999 ha racimolato 27 gettoni accumulando circa 1990'.