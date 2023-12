Arriva il Picerno, Roselli: “Avversario in gran forma, dovremo dare il massimo”

BRINDISI - L’obiettivo è quello di sfatare il tabù Fanuzzi, dove finora il Brindisi non ha ancora vinto, racimolando la misera di un punto in cinque partite. I biancazzurri ci proveranno domani (domenica 17 dicembre), alle ore 20.45, con diretta su Now Tv, nel difficilissimo match contro il Picerno, valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie C. L’incontro sarà diretto da Mattia Caldera della sezione di Como: assistenti di gara, Simone Piazzini della sezione di Prato e Francesco Collu della sezione di Oristano; quarto ufficiale, Thomas Bonci della sezione di Pesaro.

Il morale sul fronte brindisino è buono, dopo la vittoria conquistata domenica scorsa a Sorrento, al culmine di una striscia di sette ko di fila. Ora c’è da capire a che punto sia il percorso di crescita del Brindisi sotto la guida di mister Giorgio Roselli, alla sua terza panchina dopo l’esonero di Danucci. Il banco di prova sarà durissimo, se si considera che i potentini sono la seconda forza del girone C, a tre punti dalla capolista Juve Stabia. La squadra allenata da Emilio Longo, reduce dal pareggio contro la Casertana, è in serie positiva da 10 partite. Il bomber Jacopo Murano comanda la classifica cannonieri del campionato, con 13 reti. I rossoblu sono considerati da molti addetti ai lavori come la compagine più forte del girone.

“Il Picerno – ammette mister Roselli - sta dimostrando di essere una delle squadre più in forma. Ci aspetta una partita difficilissima. Loro volano sulle ali dell’entusiasmo. Gli riesce tutto. Noi siamo un pochino indietro. Dovremo fare partita al massimo delle possibilità per essere competitivi”.

Con ogni probabilità il tecnico umbro confermerà l’11 che domenica si è imposto con personalità (0-2) in casa del Sorrento. In avanti, salvo imprevisti dell’ultimora, sarà riproposta il duo composto da Ganz e Bunino. Alle loro spalle un centrocampo a cinque, probabilmente con Valenti e Nicolao sulle fasce, Albertini e Lombardi nelle vesti di incursori e capitan Malaccari al centro. Infine, davanti al portiere Albertazzi, difesa a tre con Bizzotto, Bellucci e Gorzelewski.

“Iniziamo a cercare di dare - prosegue Roselli - qualche certezza in più. I ragazzi cominciano a interpretare meglio il concetto di giocare insieme, pur non facendo tane cose non nel modo giusto”.



Il tecnico preferisce insistere su un 11 base. “Al massimo – chiarisce – si possono cambiare uno o due giocatori. Io devo pensare a 16 titolari e a tenere bene quelli che non entreranno”.La partita si giocherà davanti a una buona cornice di pubblico. I tifosi biancazzurri sperano di assistere alla prima vittoria casalinga di capitan Malaccari & co., pur consapevoli della forza dell’avversario. “Noi lavoriamo - conclude Roselli - perché la gente vada a casa soddisfatta. Abbiamo un obbligo: non avere nulla da recriminare alla fine della partita”.