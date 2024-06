Brindisi calcio: finisce l'era Arigliano, subentra una cordata. Giuseppe Roma presidente

Finisce l'era della famiglia Arigliano. Stamattina (lunedì 24 giugno 2024), attraverso un comunicato ufficiale, è stato annunciato il passaggio di proprietà del Brindisi Football Club. Il nuovo presidente sarà l'imprenditore brindisino Giuseppe Roma, già socio e presidente del Brindisi calcio fra il 2011 e il 2013, quando venne costituita una cordata di imprenditori brindisini. Anche in questo caso il club viene rilevato da una cordata.



Nel comunicato non vengono indicati i nomi degli altri soci né si fa riferimento alla ripartizione delle quote. Da quanto filtrato negli ultimi giorni, il socio di maggioranza (da capire se relativa o assoluta) dovrebbe essere l'imprenditore romano Marco Dova, socio unico della Datamanagement Italia, società che fornisce servizi digitali alle pubbliche amministrazioni. Dovrebbe far parte della compagine societaria anche l'imprenditore brindisino Damiano Pozzessere, già vicepresidente del Brindisi.



La nuova società ripartirà dal campionato di Serie D, dopo un'annata disastrosa in Serie C , culminata con l'onta della retrocessione e segnata da una serie di vertenze. La nuova proprietà erediterà una penalizzazione di sei punti (alla quale potrebbero aggiungersene altri) da scontare nella prossima stagione. Entro la prima decade di luglio, la cordata dovrà sanare le pendenze accumulate dalla precedente gestione con la Lega. Si tratta di una condizione imprescindibile, per l'iscrizione al prossimo campionato.

Il comunicato stampa

Nella mattinata di oggi, presso lo studio notarile Lexat di Roma, è stato ricostituito il capitale social del Brindisi Football Club S.r.l. da una cordata di imprenditori. Con il subentro del nuovo assetto proprietario, il socio Giuseppe Roma è stato designato alla presidenza del club. Si apre così una nuova pagina per la storia del calcio brindisino, il primo step di un percorso che guarda alla definizione di una nuova prospettiva e di un nuovo progetto, credibile e competitivo, ma soprattutto capace di ricreare un clima di fiducia e di aspettative attorno alla maggiore espressione di calcio della città.

La società è attesa a un protocollo di adempimenti che dovrà condurre all'iscrizione al campionato nazionale di serie D, entro il prossimo 14 luglio, e alla dotazione di una struttura dirigenziale chiamata ad allestire una squadra competitiva e ad assegnare ogni altro ruolo tecnico e operativo. La dirigenza sarà subito al lavoro per sviluppare talenti, pianificare la stagione sportiva, gestire le risorse umane e tecniche oltre che stabilire una comunicazione efficace all'interno e all'esterno dell'organizzazione.

La nuova proprietà è pienamente consapevole delle sfide che questa transizione comporta, ma è altrettanto determinata a perseguire con fermezza gli obiettivi stabiliti. Il Brindisi Football Club si impegna a mantenere aperti i canali di comunicazione con tutti i player della città - tifoseria, istituzioni, enti, aziende e comunità - per garantire trasparenza e coinvolgimento nella realizzazione dell'ambizioso progetto sportivo. Si ringrazia per quanto fatto negli anni scorsi la famiglia Arigliano, da oggi estranea alla nuova compagine societaria.