Brindisi, preso Alessandro Sibilla: un altro under in attacco

BRINDISI – Un altro under a disposizione di mister Nello Di Costanzo. Si tratta del centrocampista Alessandro Sibilla, classe 2002, reduce da un’esperienza nel Fasano, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Lecce. Il calciatore, che già in passato ha militato tra le fila dei biancazzurri, potrà esordire nel derby casalingo contro il Fasano in programma domani (domenica 30 ottobre) allo stadio Fanuzzi.