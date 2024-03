Crisi Brindisi Fc: salta la trasferta delle giovanili. Pozzessere: "Trattativa con imprenditori"

BRINDISI – La primavera e le leve under 17 e under 15 del Brindisi Fc oggi (sabato 9 marzo) rimarranno a casa. La trasferta di Catania, dove nel fine settimana erano in programma le gare nei rispettivi campionati di categoria, è saltata a causa delle difficoltà economiche in cui versa la società. Il sodalizio biancazzurro non era in grado di far fronte alle spese. Con rammarico lo ha dovuto ammettere il vice presidente Damiano Pozzessere, nel corso della trasmissione “Passione Brindisi” andata in onda ieri sera su Antenna Sud.

Lo sfogo dei genitori

L’emittente ha dato spazio allo sfogo del genitore di un calciatore della formazione under 15 per “lo stato di degrado” che gli atleti della cantera biancazzurra stanno affrontando da inizio stagione. Durante la trasmissione è stata anche letto il messaggio di Giampiero Cucurachi, giocatore del Brindisi calcio nella seconda metà degli anni ’90, padre di un calciatore nato nel 2009. “Ricordo come fosse ieri – è lo sfogo di Cucurachi – l’entusiasmo dei ragazzi quando alla presentazione della squadra si parlava delle trasferte, del pernotto…non aspettavano altro...avevano programmato stanze, film da vedere, cena colazione”.

“Ma purtroppo niente di tutto questo che potrà restare nella memoria dei ragazzi. Ma soprattutto la battaglia della domenica. Lo scontro. Il gol. L’abbraccio, sorrisi vari o sconfitte, ma sempre tutto con un amore viscerale per questo bello e maledetto sport”. “Ma la cosa che ancor più dispiace - conclude Cucurachi – è che una città così fantastica, tra sole mare vento e gente sanguigna, non riesce a toccare le stelle”.

Pozzessere: "Trattativa con imprenditori"

Il vivaio, purtroppo, paga lo scotto della difficilissima situazione economica in cui versa la società. Il socio Teddy Arigliano aveva rivolto un invito alla politica e all’imprenditoria lo scorso 15 febbraio, dopo la partita disputata a Castellamare di Stabia. Domenica scorsa, dopo la sconfitta casalinga contro il Messina, il vicepresidente Pozzessere ha riferito della mancanza di risposte da parte dell’imprenditoria locale, spiegando che da parte della proprietà vi era disponibilità a fare un passo indietro.

Ieri, negli studi di Antenna Sud, lo stesso Pozzessere ha dichiarato di aver avviato dei contatti con alcuni imprenditori interessati a rilevare la società. Il vicepresidente sostiene che servirebbero almeno 700mila euro per concludere la stagione. La percentuale che la trattativa possa andare in porto, per sua stessa ammissione, è pari al 70 percento. A suo dire il tutto si potrebbe concretizzare entro una decina di giorni.

Intanto la squadra di mister Losacco, ultima in classifica e a sei punti di distanza dalla penultima, il Monterosi, domani (10 marzo), alle ore 14, ospiterà il Giugliano, giocandosi le residue chances di salvezza. Va ricordato però che sulla compagine biancazzurra pende la spada di Damocle di una possibile penalizzazione di punti, per la tempistica del pagamento dei contributi previdenziali entro la scadenza dello scorso dicembre. L’udienza presso il tribunale federale, dopo il rinvio ottenuto la scorsa settimana, è in programma il prossimo 18 marzo.

