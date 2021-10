Brindisi-Rotonda, Chianese: "Vogliamo regalare una gioia ai tifosi, i ragazzi intendono far bene"

Il tecnico dei biancazzurri ha presentato la partita in programma domenica 10 ottobre allo stadio Fanuzzi e valida per la quinta giornata del girone H della Serie D. Diramata la lista dei convocati

Brindisi alla ricerca della svolta nel quinto turno del campionato di Serie D, girone H: finora i biancazzurri hanno raccolto zero punti a fronte di quattro sconfitte di fila, e contro il Rotonda l'intenzione è di invertire il trend iniziando a muovere la classifica. La gara si terrà domenica 10 ottobre allo stadio Fanuzzi, ore 15:00. L'allenatore Mauro Chianese ha presentato la sfida alla vigilia.

"I miei ragazzi sono pronti a dare il massimo per portare un po’ di gioia a questa città e questi tifosi con cui siamo in debito -ha detto Chianese- Dobbiamo riscattarci a partire già dalla gara di domani. Loro partono con una penalizzazione, non sarà sicuramente una partita facile, hanno vinto con la Nocerina e sono una squadra che può vantare elementi importanti e con voglia di fare bene. Anche i miei ragazzi hanno voglia di fare bene, sanno che giochiamo con una buona squadra e faranno attenzione". Chianese ha poi puntualizzato: "Il terreno di gioco purtroppo non è dei migliori, non permetterà di fare del bel calcio, ma è casa nostra, qui dobbiamo fare bene, faremo di necessità virtù".

Il Brindisi ha reso nota la lista dei convocati per il match contro il Rotonda. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Giappone, Cervellera

Difensori: Spinelli, Nallo, Alfano, Capuozzo A., Falivene, Laneve, Romito

Centrocampisti: Vignes, Esposito, De Luca, Sterpone, Gaeta, Merito, Falzetta

Attaccanti: Garofalo, Badje, Rekik, Serafino, Pisanello, Napolitano, Capuozzo E.,De Giulio