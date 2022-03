Brindisi-Casarano, le info sulla prevendita dei biglietti

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che da questo pomeriggio sarà aperta la prevendita presso il per Brindisi Play Store di Viale Commenda 53 per l'acquisto dei biglietti relativi al match con il Casarano di Domenica 27 Marzo che si terrà presso il "Fanuzzi" alle ore 15.00, valido per il ventinovesimo turno del Girone H del Campionato Nazionale di Serie D.

La prevendita terminerà Domenica 27 Marzo alle ore 12.

Si ricorda che Domenica i botteghini dello Stadio rimaranno chiusi per questione di ordine pubblico.

Di seguito i prezzi dei biglietti:

Curva: 8 euro;

Gradinata: 10 euro;

Tribuna Laterale e Centrale: 12 euro;

Under 15 Tutti i settori: 5 euro;

Under 10: gratuito;

Over70 : gratuito;

Settore Ospiti: 8 euro + 2 di prevendita.

I posti saranno assegnati e i biglietti saranno nominativi. Le info per i ticket del settore ospiti saranno fornite nel corso delle prossime ore.

Di seguito le info di sicurezza per il match di domenica: https://tinyurl.com/h9bd92e3