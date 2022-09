Brindisi-Casarano non verrà anticipata: la gara si giocherà mercoledì 28 settembre

Brindisi-Casarano si giocherà mercoledì 28 settembre, alle ore 15:00. Le due società avevano presentato una richiesta per anticipare la gara, che però è stata respinta dagli organi di sicurezza. Rimane dunque invariata la data stabilita dopo lo spostamento dell'intero quarto turno del girone H della Serie D, per via della concomitanza delle elezioni politiche e amministrative che avranno luogo domenica 25 settembre. Si legge nel comunicato pubblicato dalla società biancazzurra: "SSD Brindisi comunica che, dopo il parere negativo degli organi di sicurezza in merito alla richiesta di anticipo presentata in maniera congiunta da entrambi i club, il match con il Casarano, valido per la quarta giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie D, Girone H, si disputerà mercoledì 28 Settembre alle ore 15:00".