Brindisi-Casertana, Di Costanzo: "Gara impegnativa, per la salvezza dobbiamo continuare a sudare"

In serie positiva da quattro partite, dove sono arrivate tre vittorie (l'ultima a Bisceglie) e un pareggio,il Brindisi intende mettere un altro mattoncino per l'obiettivo salvezza. Allo stadio Fanuzzi, giovedì 14 aprile, i biancazzurri ospiteranno la Casertana (ore 15:00). Tra le mura amiche il Brindisi ha vinto le ultime quattro partite, a testimonianza di come il Fanuzzi sia diventato un vero e proprio fattore in questa seconda parte di stagione: a presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

"Sarà una partita contro una squadra blasonata e costruita per raggiungere altri obiettivi -ha detto Di Costanzo- Una gara difficile che i nostri giocatori affronteranno con la serenità derivata dagli ultimi risultati positivi, ma con la consapevolezza che per raggiungere la salvezza bisognerà sudare ancora le cosiddette sette camicie.”