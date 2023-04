Brindisi - Cavese, tavolo in Questura: 700 biglietti per i tifosi ospiti

BRINDISI - Saranno 700 i biglietti a disposizione dei tifosi della Cavese in occasione della partita contro il Brindisi Fc in programma domenica prossima (30 aprile), alle ore 15, allo stadio Fanuzzi. La decisione è maturata a seguito di un tavolo con i rappresentanti delle due società che si è svolto stamattina (giovedì 27 aprile) presso la Questura di Brindisi.

La partita, stando alle determinazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportivi, è caratterizzata da profili di criticità. I residenti della provincia di Caserta potranno acquistare biglietti esclusivamente per il settore ospiti (Curva Nord) dello stadio Fanuzzi. Imponenti le misure di sicurezza che accompagneranno la gara. La posta in palio, del resto, è altissima.

Si tratta della penultima giornata del campionato di Serie D (girone H). La formazione campana è in testa, con tre punti di vantaggio sui biancazzurri. Gli uomini di Danucci puntano all’aggancio e a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata, quando faranno visita al Gladiator (squadra di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta) mentre la Cavese ospiterà una Nocerina forse ancora a caccia di punti per la salvezza.

In caso di arrivo a pari punti, la promozione in Serie C sarà decisa con uno spareggio in campo neutro. L’impianto di via Benedetto Brin sarà quasi sicuramente sold out. Da ieri mattina si registra un incessante afflusso di tifosi nei dieci punti vendita in cui è possibile acquistare i biglietti in prevendita.