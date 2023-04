Brindisi - Cavese: l'urlo dei 7 mila del "Fanuzzi" per il rilancio del calcio brindisino

BRINDISI - Il sold out dello stadio “F. Fanuzzi” e l’entusiasmo che regna in città per la partita che il Brindisi affronterà contro la Cavese (calcio di inizio domenica 30 aprile, alle ore 15) chiarisce in modo definitivo che il calcio è tornato. La società del presidente Daniele Arigliano ha avuto il grosso merito di aver risvegliato la tifoseria e la città dal torpore in cui erano caduti negli ultimi anni, grazie ad un progetto che inizialmente sembrava eccessivamente ambizioso, affidato all’allenatore Ciro Danucci (foto in basso).

Si programmava il ritorno del Brindisi in serie C nel giro di 3 anni e, invece, l’obiettivo si potrebbe realizzare già da questa stagione agonistica, se la squadra dovesse riuscire a battere la Cavese, finora protagonista del campionato, agganciandola in vetta al campionato di Serie D (girone H) per poi sperare di superarla all'ultima giornata (quando i biancazzurri giocheranno in casa del Gladiator mentre i campani ospiteranno la Nocerina), oppure in un eventuale spareggio, in campo neutro.

E così è tornato prepotentemente l’”urlo” della tifoseria brindisina che era stato soffocato dalla umiliante serie di fallimenti delle numerose stagioni che si sono susseguite nel tempo, spesso procurati da gestioni disastrose di “esperti” estranei all’ambiente brindisino, a volte attratti da ideali che poco o nulla avevano a che fare con il “cuore” della tifoseria e la storia del calcio e della tradizione della città, privi di quel senso di appartenenza che negli anni 70’ Franco Fanuzzi aveva trasmesso e affidato a Luis Vinicio e a una super squadra dal carattere di ferro.

Una "curva" per amica

Sia pure lentamente, pertanto, anche se a fatica e con risultati altalenanti, la squadra ha conquistato posizioni sempre più prestigiose in classifica, credendoci fino alla fine e traguardando con l’eccezionale risultato di Nardò che l’ha rimessa in corsa per la vittoria del campionato. E un ruolo di fondamentale importanza l’ha avuta l’incrollabile fede della “curva sud Stasi”, per la fermezza e lo straordinario senso di appartenenza con cui ha sostenuto il Brindisi, senza mai perdere la fiducia anche nei momenti peggiori del campionato, incoraggiando l’altra parte dubbiosa della tifoseria, trascinandola a ritornare in massa sulle gradinate dello stadio “Franco Fanuzzi”. Ed ecco finalmente il ritrovato amore per il Brindisi calcio come non si vedeva da molti anni, con il ritorno del pubblico a sostenere la squadra e il progetto ambizioso della società, di ritornare in serie C, un campionato decisamente più rispondente alla tradizione e alla storia della città, con i ricordi degli anni ruggenti del grande calcio brindisino per sognare di restituire quella dignità perduta nel tempo con gestioni avventurose e mai condivise e gradite dai brindisini. (Nella foto in basso, Mario Cantarelli, con il giubbotto grigio, insieme a Pasquale Colelli)

La parola a Mario Cantarelli: un "capitano" per sempre

Nel corso degli anni Mario Cantarelli, indimenticabile “capitano” di quella “corazzata Fanuzzi-Vinicio” che ha fatto la storia del calcio brindisino degli anni 70’, ha spesso lasciato la sua residenza di Pescara per raggiungere Brindisi e seguire la squadra dalla tribuna dello stadio “Fanuzzi” anche nei momenti meno felici. Non vorrà mancare anche questa volta alla partita decisiva che la “sua” squadra giocherà contro la Cavese in uno stadio che ricorda le imprese di quella squadra che lui guidò da “capitano” in serie B, sfiorando la promozione in serie A, con “Zarin” Di Vincenzo, Aldo Sensibile, Tonino La Palma, Diego Giannattasio, Gigi Boccolini, Dino Cremaschi, Beppe Papadopulo e un gruppo eccellente forgiato da Luis Vinicio.

“Mi sto organizzando per essere presente alla partita contro la Cavese - ha detto l’ex capitano del Brindisi Mario Cantarelli - Ho da risolvere qualche problema di famiglia e voglio assistere allo spettacolo di uno stadio da sold out, come ai miei tempi, davanti a un pubblico che è ritornato a essere orgoglioso della propria squadra e che, sono certo, darà una spinta poderosa al Brindisi per superare il difficile ostacolo che sarà la Cavese”.

Come spiega la rimonta del Brindisi?

“La svolta decisiva è stata quando i giocatori hanno fatto gruppo e hanno voluto che fosse richiamato l’allenatore Ciro Danucci, che era stato esonerato. L’ho detto e dichiarato appena saputo di quella decisione importante presa responsabilmente dai giocatori. Un gesto inconsueto nel mondo del calcio ma che a Brindisi è servito a ricompattare la squadra e l’allenatore con la società, e ha consentito ai giocatori stessi di assumersi la responsabilità della loro decisione e allo stesso tempo di farsi carico di un impegno che è diventato anche personale e di gruppo che ha dato i suoi frutti".

E’ solo questo il segreto dei successi conseguiti dalla squadra?

“Sicuramente non è stato solo questo evento, sia pure centrale e determinante, a decidere le sorti del campionato. Ma è che in seguito è servito a compattare il 'trittico' vincente che di solito porta al successo, con la fusione affettiva fra società, squadra e pubblico che sono la base e le componenti essenziali indispensabili per ogni impresa”.

Basterà per battere anche la Cavese?

“Se contro la Cavese scenderà in campo il Brindisi deciso e motivato, consapevole dei propri mezzi e determinato, quello, cioè, che ha espugnato Barletta e ha vinto la decisiva partita di Nardò, allora la squadra del presidente Arigliano potrà aspirare alla vittoria, aggiungendoci l’indispensabile pizzico di fortuna che dovrà aiutarla. È facile prevedere che la Cavese scenderà in campo con la normale cattiveria agonistica che regola solitamente queste partite-spareggio, anche per riscattare la sconfitta interna subita ad opera del Martina. Toccherà al Brindisi, poi, non farsi sorprendere e saperla governare con i giocatori esperti che ha in formazione e i giovani talenti, come Malik Opoola, considerato che ha solo la vittoria come obiettivo da centrare, mentre alla Cavese basterebbe un semplice pareggio”.